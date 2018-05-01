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İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Erhan Timuroğlu'nun elebaşı olduğu ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Erhan Timuroğlu'nun elebaşı olduğu öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu yakasında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde işlemleri sürüyor.

Kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu 28 Şubat 2017'de öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme", "uzun namlulu silahla iş yeri kurşunlama" suçlarından arama kararı bulunan Erhan Timuroğlu, 14 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalanmış, daha sonra tutuklanmıştı ve hakkında dava açılmıştı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Nisan'da görülen duruşmada, Erhan Timuroğlu'nun "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

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