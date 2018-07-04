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İstanbul'da oto hırsızlığına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Çaldığı 5 aracı Suriye'ye götürüp satmak istediği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da çaldığı araçları Suriye'ye götürüp satmak istediği öne sürülen bir kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araç hırsızlığı yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından, zanlının çalıntı araçları Suriye'ye götürmek için bir tıra yükleyip hareket ettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin Ümraniye'de düzenlediği operasyonda, sahte plakalı tır durduruldu. Tırın dorsesinde bulunan 5 çalıntı araca el konulurken, şüpheli Murat Ö. (43) gözaltına alındı.

Murat Ö'nün, Pendik, Arnavutköy ve Bayrampaşa'dan çaldığı araçları önce Şanlıurfa'ya götüreceği, buradan da yasal olmayan yollarla Suriye'ye geçirip satacağı iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Ö. adliyeye sevk edildi.

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