İstanbul'da oto hırsızlığına yönelik operasyon

Bu arada, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine, yüzlerini örten 3 kişinin binanın kapısını açıp dairelerin kapılarını zorladıkları, daha sonra bir daireden çaldıkları bilgisayarı ve çantayı götürdükleri anlar yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 27 Temmuz'da Ataköy Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Suriyeli Muhammet S'nin evine giren hırsızlar, evden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, 500 lira ile otomobilin anahtarını çaldı.

Olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdüren polis, Bakırköy'den çalınan otomobilin 7 Ağustos'ta Esenyurt'ta sahte plakayla seyir halinde olduğunu tespit etti. Bir süre aracı takip eden polis, durdurduğu araçtaki şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan Kerem Ö. ile Süleyman K'nin 27 Temmuz'da Bakırköy'deki ikametten araç çalan kişiler olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında aranması bulunan Süleyman K'nin yapılan üst aramasında bir otomobil anahtarının çıkmasından şüphelenen polis, çevrede araştırma yaptı. Park halindeki aracı bulan polis, aracın kiralık olduğunu belirledi. Araçta yapılan aramada uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 80 gram esrar ile 14 gram kokain ele geçirildi.

Ele geçirilen uzun namlulu silah ile 2 ruhsatsız tabanca incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

