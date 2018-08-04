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İstanbul'da otomobil hırsızlığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:35 | Son Güncelleme

Çaldıkları otomobillerin parçalarını internette satmaya çalıştığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de, çaldıkları otomobilleri parçalayıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kadıköy Mahallesi'nde ayçiçeği tarlaları arasındaki bir barakaya girip çıkan 4 kişiden şüphelenen Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre takip ettikleri barakaya baskın yaptı.

Barakada, parçalanmış otomobiller bulan ekipler, N.U, K.K, M.A. ve Ö.K'yi gözaltına aldı.

İstanbul'un farklı ilçelerinden çaldıkları hafif ticari araç ve lüks otomobilleri parçalayarak, bu parçaları internette sattığı öne sürülen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden N.U. ve K.K. tutuklanırken, M.A. ile Ö.K. adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Barakada bulunan araçlar ve parçalar, 2 çekici ile 1 kamyona yüklenerek, Selimpaşa'da bulunan bir otoparka götürüldü.

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Jandarma operasyon otomobil hırsızlığı Silivri

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