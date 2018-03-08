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İstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Makamı önünde toplanan otobüs işletmecileri zarar ettiklerini öne sürerek taleplerini anlattı - Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Çetin: - "Yarın sefere çıkamayacağımızdan dolayı İstanbullu hemşehrilerimizden özür dileriz"

İstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylem

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir grup özel halk otobüsü işletmecisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında düzenledikleri eylemde taleplerini dile getirdi.

15 Temmuz Şehitler Makamı önünde toplanan işletmeciler adına Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin tarafından basın açıklaması yapıldı.

Erguvan Otobüsleri Projesi'nin çıkmaz içinde olduğunu savunan Çetin, "Özel halk otobüsü işletmecileri, belediyeden alınan ücretlerin, taşıma ve yakıt masraflarının çok altında kalması nedeniyle iflas aşamasına gelmiştir." dedi.

Çetin, 2016 yılında 257 milyon yolcu taşıyan yaklaşık 930 erguvan otobüsü işletmecisinin, her ay otobüs başına 15 bin lira zarar ettiğini öne sürdü.

İşletmecilerin sorunlarının acilen çözülmesini talep eden Çetin, "Mevcut koşullarda ilerleyen günlerde araçlarımızı sefere çıkaramayacak durumda kaldığımızdan geçici olarak izinli sayılmamız ve gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. Yarın sefere çıkamayacağımızdan dolayı İstanbullu hemşehrilerimizden özür dileriz." diye konuştu.

Katılımcılar, açıklamanın ardından otobüslerine binerek dağıldı.

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Erguvan Otobüsleri Özel Halk Otobüsleri şehitler makamı

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