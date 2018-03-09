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İstanbul'da polis-şüpheli kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 06:01 | Son Güncelleme

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 4 şüpheli, Sancaktepe'den Maltepe'ye kadar devam eden kovalamacanın ardından yakalandı - Takip sırasında kaza yapan polis aracındaki iki görevli hafif yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 4 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu Maltepe sahil yolunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Sancaktepe'de şüphe üzerine 34 LP 5298 plakalı otomobildeki kişilere "dur'' ihtarında bulundu.

Polisin ikazına uymayıp kaçan şüpheliler takibe alındı. Çekmeköy, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde süren kovalamaca, Maltepe'de sona erdi.

Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı'nda durdurulan araçtaki ikisi kadın 4 kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda ise çok sayıda akü ele geçirildi.

Bu arada, şüphelileri kovalayan polis araçlarından biri Kadıköy'de Ethem Efendi Caddesi'nde kaza yaptı. Kazada iki polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi.

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