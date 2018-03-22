İstanbul'da Regaib Kandili

İSTANBUL (AA)- İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "İçinde yaşadığımız bu mübarek günler, Regaib Kandili diye adlandırdığımız bu kandilde bizim rağbetimizi, yönelişimizi, emellerimizi gözden geçirdiğimiz ve emellerimizi ihmal ederek amellerimizi ikmal etmek üzere yeniden karar verdiğimiz bir dönemdir." dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, Regaib Kandili dolayısıyla Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde düzenlenen programa katıldı.

Yılmaz, buradaki vaazında, 3 ayların ilki olan Receb-i Şerif'in ilk kandil akşamında Müslümanların, böyle bir nur ikliminde güzelliklerin yaşandığı bir atmosferde olduğunu söyledi.

"İçinde yaşadığımız bu mübarek günler, Regaib Kandili diye adlandırdığımız bu kandilde bizim rağbetimizi, yönelişimizi, emellerimizi gözden geçirdiğimiz ve emellerimizi ihmal ederek amellerimizi ikmal etmek üzere yeniden karar verdiğimiz bir dönemdir." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hayatımızın akışı sevap tarafına mı, günah tarafına mı, nur tarafına mı, kir tarafına mı? Hangi tarafa doğru seyrettiğimizi, ne tarafa doğru yöneldiğimizi gözden geçirmenin ve bir iç muhasebesiyle kendimizi Ramazan iklimine doğru hazırlamanın ilk demidir Regaib Kandili."