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İstanbul'da Regaib Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 23:15 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz, Regaib Kandili dolayısıyla Valide-i Cedid Camii'nde düzenlenen programa katıldı - Prof. Dr. Yılmaz: - "İçinde yaşadığımız bu mübarek günler, Regaib Kandili diye adlandırdığımız bu kandilde bizim rağbetimizi, yönelişimizi, emellerimizi gözden geçirdiğimiz ve emellerimizi ihmal ederek amellerimizi ikmal etmek üzere yeniden karar verdiğimiz bir dönemdir"

İSTANBUL (AA)- İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "İçinde yaşadığımız bu mübarek günler, Regaib Kandili diye adlandırdığımız bu kandilde bizim rağbetimizi, yönelişimizi, emellerimizi gözden geçirdiğimiz ve emellerimizi ihmal ederek amellerimizi ikmal etmek üzere yeniden karar verdiğimiz bir dönemdir." dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, Regaib Kandili dolayısıyla Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde düzenlenen programa katıldı.

Yılmaz, buradaki vaazında, 3 ayların ilki olan Receb-i Şerif'in ilk kandil akşamında Müslümanların, böyle bir nur ikliminde güzelliklerin yaşandığı bir atmosferde olduğunu söyledi.

"İçinde yaşadığımız bu mübarek günler, Regaib Kandili diye adlandırdığımız bu kandilde bizim rağbetimizi, yönelişimizi, emellerimizi gözden geçirdiğimiz ve emellerimizi ihmal ederek amellerimizi ikmal etmek üzere yeniden karar verdiğimiz bir dönemdir." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hayatımızın akışı sevap tarafına mı, günah tarafına mı, nur tarafına mı, kir tarafına mı? Hangi tarafa doğru seyrettiğimizi, ne tarafa doğru yöneldiğimizi gözden geçirmenin ve bir iç muhasebesiyle kendimizi Ramazan iklimine doğru hazırlamanın ilk demidir Regaib Kandili."

Yılmaz, Türk milletinin her dönemde vatanın, bayrağın dara düştüğü, ülkenin sıkıntıya düştüğü zamanlarda Çanakkale ruhuyla ayağa kalkmasını bilen bir millet olduğuna vurgulayarak, 15 Temmuz'da bunun en güzel örneğinin göründüğünü, sonraki süreçlerde ve Afrin'de bunu dünyaya destan olarak yazan muhteşem örneklerinin hep birlikte yaşandığını kaydetti.

Regaib Kandili vesilesiyle Allah'tan tüm emellerin ve rağbetlerin kendisine olması konusunda Müslümanlara yardımcı olmasını niyaz eden Yılmaz, "Allah Teala ülkemizi, vatanımızı, memleketimizi her türlü fitnelerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Ordumuzu karada, denizde, havada, her yerde mansur ve muzaffer eylesin." diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Müftülüğü, Regaib Kandili dolayısıyla Valide-i Cedid Camii'nde kandil programı düzenledi. Akşam namazı sonrası başlayan programa çok sayıda vatandaş katıldı. Regaib Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, camiye akın etti.

Valide-i Cedid Camii'nde düzenlenen kandil programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp, dua ederek geçirdi.

Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Vatandaşlar dualara icabet etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Bu arada camiden çıkarken vatandaşlara Üsküdar Belediyesi tarafından kandil simidi ikram edildi.

Regaib Kandili dolayısıyla başta Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan camileri olmak üzere çok sayıda camide program düzenlendi. Camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak, dua edildi.

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