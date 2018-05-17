İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve kağıt toplayıcılığı yapan Pakistanlı Azeem A'yı (22) kaçırıp, ailesinden fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, 10 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yurda kaçak yollarla giren Pakistan vatandaşı Azeem A'nın kaçırılıp ailesinden fidye istendiği hakkında ihbarda bulundu.
Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaçırılan Azeem A'nın Sultangazi'de kağıt toplayıcılığı yaptığını öğrenen ekipler, Pakistanlıların bulunduğu bölgede fiziki çalışma başlattı. Azeem A'yı fotoğrafından tanıyan Pakistanlı bir kişi, Azeem A'nın çalışmak için Ümraniye'deki Atık Toplama ve Depolama Merkezi'ne gittiğini söyledi.
Atık Toplama ve Depolama Merkezi'nde fidye için kaçırılan kişinin fotoğrafıyla çalışma yapan polis, Pakistanlı Azeem A'nın fotoğrafını görünce şüpheli hareketlerde bulunan Afganistanlı Zebiullah M.'yi (25) gözaltına aldı.
Bu sırada, şüphelilerin rehineyi serbest bıraktığını, Azeem A'nın ailesine haber vermesiyle öğrenen polis, şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürdü.
Gözaltına alınan Afganistanlı Zebiullah M.'nin telefonunu inceleyen ekipler, telefonda Azeem A'nın ailesinin telefonunun arandığını belirledi.
Polis, emniyetteki sorgusunda 20 bin dolar fidye için Azeem A'yı kaçırdıklarını itiraf eden şüpheli Afganistanlı Zebiullah M. ile olaya karışan diğer şüphelileri, belirledikleri yerde buluşmaları için randevu ayarladı.
Afganistanlı Zebiullah M. ile buluşmak için Fatih'te bir parka gelen Afganistan uyruklu 5 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin, Atık Toplama ve Depolama Merkezi'nde fiziki çalışma yapan polisi gördükten sonra, rehineyi tuttukları konteyner evden serbest bıraktığı tespit edildi.
Pakistanlı Azeem A. İl Göç İdaresi'ndeki işlemlerinin ardından ülkesine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Afganistan uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.
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