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İstanbul'da renkli Nevruz kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

* Etkinliğe katılanlar, Nevruz ateşinden atladı, yumurta tokuşturup demir dövdü.

* Etkinliğe katılanlar, Nevruz ateşinden atladı, yumurta tokuşturup demir dövdü. Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA İstanbul Valiliği'nce Topkapı Kültür Park'ta düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılanlar, Nevruz ateşinden atladı, yumurta tokuşturup demir dövdü. İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bugünlerin kıymetini bilerek, bugünlerden aldığımız ortak duyguyla gelecek hedeflerimizi gerçekleştirmiş oluruz" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Topkapı Kültür Park'ta düzenlenen resmi Nevruz Bayramı kutlamaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Vali Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı. NEVRUT ATEŞİ'NDEN ATLADILAR İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın konuşmasının ardından kutlamalar çeşitli folklor, dans gösterileri ile devam etti. Törenin sonunda Vasip Şahin ile Mevlüt Uysal yumurta tokuşturup, demir dövdü. Protokol üyeleri daha sonra yakılan Nevruz ateşinin bulunduğu yere gelerek, burada bir müddet ateş üzerinden atlayanları izledi. VALİ ŞAHİN'İN NEVRUZ BAYRAMI MESAJI İstanbul Valisi Şahin, kutlamaların ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada herkesin Nevruz bayramını kutlayarak şunları söyledi: "Milletimize, ülkemize, gönül coğrafyamıza tüm kardeşlerimize başarılara, mutlulukla ve barışa vesile olur. Bugün hepimizin bir arada olduğu, birlikte sevindiğimiz milli birlik ve beraberliğimizin tekrar perçinlendiği bir gün. Bugünlerin kıymetini bilerek geleceği bugünlerden aldığımız ortay duyguyla gelecek hedeflerimizi gerçekleştirmiş oluruz." İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise, "Milletimizin ve Türk dünyasının bayramı Nevruz, kardeşlik, birlik ve beraberlik demektir. İnşallah baharın gelişiyle de Türk coğrafyasına kardeşlik, sevgi, birlik ve beraberliğin gelmesine vesile olur" ifadelerini kullandı. PİLAV VE AYRAN İKRAMI Öte yandan katılımcılar da kendi aralarında Nevruz Bayramının simgelerinden olan renkli yumurtaları tokuşturdu, ateş üzerinden atladı. Kutlama sonunda ise davetlilere pilav ve ayran ikram edildi.

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