İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak dolayısıyla yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte yoğunluk meydana geldi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların otobüs duraklarına ve üst geçitlerin alt kısımlarına sığındığı görüldü.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde de Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği ifade edilmişti.
Makam odasına yatak yorgan serdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
İstanbul'da akılalmaz tuzak!
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi
Sahilde aşka geldi
Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi
Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu
Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’
Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!
Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum