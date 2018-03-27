HABER

İstanbul'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 17:58 | Son Güncelleme

Yağış trafikte yoğunluğa yol açtı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak dolayısıyla yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte yoğunluk meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların otobüs duraklarına ve üst geçitlerin alt kısımlarına sığındığı görüldü.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde de Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği ifade edilmişti.

Hayatlarının şokunu yaşadılarHayatlarının şokunu yaşadılar
Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!
İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul yağmur

En Çok Okunan Haberler

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Melih Gökçek’in en büyük hayali az daha kül oluyordu

Melih Gökçek’in en büyük hayali az daha kül oluyordu

İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Son dakika! Zeytinburnu'nda okulda yangın çıktı

Son dakika! Zeytinburnu'nda okulda yangın çıktı

Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.