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İstanbul'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 23:08 | Son Güncelleme

Yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde aksamalar meydana geldi

İSTANBUL (AA) - Kentte etkili olan sağanak nedeniyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, Atatürk Havalimanı'ndaki seferleri de etkiledi.

Bazı uçaklar şiddetli yağış ve şimşek nedeniyle havada tur atarak, pisti pas geçti. Seferlerin aksaması nedeniyle uçakların iniş ve kalkış saatlerinde gecikmeler meydana geldi.

Havalimanında seferlerdeki rötar nedeniyle havayolu şirketlerinin ofisleri önünde yoğunluk yaşandı. Seferlerinde gecikme yaşanan bazı yolcuların terminaldeki bekleyişleri sürüyor.

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