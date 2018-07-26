İstanbul'da sağanak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bayrampaşa'daki Maltepe alt geçidi de su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak nedeniyle metrekareye 15-30 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği belirtildi.

