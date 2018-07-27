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İstanbul'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

Kentin iki yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un her iki yakasında aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Anadolu Yakası'nda başta Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Ataşehir ve Beykoz'da etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Su birikintilerinden geçemeyen araçlar nedeniyle kentin çok sayıda noktasında trafik yoğunluğu artarken, bazı vatandaşlar da tıkanan rögarları açmaya çalıştı.

Başta Kartal olmak üzere bazı ilçelerde de ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, evlerindeki suyu kova ve paspaslarla tahliye etti.

Anadolu yakasındaki kısa süreli dolu nedeniyle araç sürücüleri alt geçitlere yönelirken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı.

Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Esenyurt ve Büyükçekmece civarında etkili olan yağmur ve dolu trafiği aksattı. Bazı sürücüler doludan kurtulmak için ağaç altları ve kapalı alanlara yöneldi.

İtfaiye ekiplerine birçok ilçeden su baskını ihbarı gelirken, yağış bazı bölgelerde trafik yoğunluğuna neden oldu.

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