İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsüyle birlikte etkili olan sağanak esnasında, bazı ilçelerde rögarların tıkanması ve taşması sonucu evleri su bastı.

Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahallesi Dört Kardeşler Sokak’ta, rögarların tıkanması sonucu, bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Gece su baskınıyla uyanan ev sahipleri, evlerinin su altında kaldığını görünce çocukları ile birlikte dışarı çıktı. Ardından vatandaşlar, kendi imkanları ile kovalarla suları tahliye etti.

Su baskını sonucu evlerde maddi zarar meydana geldi.

Bir binanın alt katında bulunan garajı su basması nedeniyle birçok otomobil de su altında kaldı.

Su baskınını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerine haber veren ev sahipleri, alt yapı yetersizliği nedeniyle belediye yetkililerine tepki gösterdi. Sokağın bulunduğu caddeye gelen İSKİ ekipleri, bölgede tıkanmış rögarları açma ve bodrum katları ile garajdaki su birikintileri tahliye etme çalışması başlattı.

