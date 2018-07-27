İstanbul'da sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - Kentin Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Saat 15.00 ile 17.00 arasında beklenen gök gürültülü sağanağın, yerel olarak şiddetli, metrekareye 10 ile 30 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle oluşabilecek su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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