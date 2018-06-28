İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Alınan bilgiye göre, başta Esenler, Eyüp, Güngören, Ümraniye, Kartal, Maltepe, Silivri, Beykoz, Tuzla, Sultangazi, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy ve Silivri olmak üzere yağış İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor.
Şiddetli yağmur, yerini zaman zaman dolu yağışına bırakıyor.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde sürücüler araçlarını yol kenarına çekip yağışın dinmesini bekledi.
Vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine su girmesini önlemek için kum torbalarıyla önlem almaya çalıştı.
Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastığı, tahliye için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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