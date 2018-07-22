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İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 13:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Maltepe'de, öğle saatlerinde sağanak yağış başladı. Kısa sürede doluya çeviren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, bina girişlerindeki kuytulara sığındı.

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle D-100 Karayolu Bostancı ve Küçükyalı mevkilerinde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yağış, yaklaşık yarım saat sürdü.

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