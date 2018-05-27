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İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 09:49 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat SOLAK-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağış etkili oluyor.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat SOLAK-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Yapılan son uyarıların ardından il genelinde sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.

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