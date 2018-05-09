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İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 07:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali  Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA   İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Boğaz'da da sis görüldü.

Görüntü dökümü:
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-Yağıştan görüntü-
-Yağmura yakalanalardan görüntü
-Trafikteki araçlar
-Sisten görüntü
-Genel ve detaylar

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