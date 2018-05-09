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İstanbul'da sağanak yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 07:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor.

İstanbul'da sağanak yağış

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Boğaz'da da sis görüldü.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da sağanak yağışİstanbul'da sağanak yağışİstanbul'da sağanak yağış

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