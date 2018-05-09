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İstanbul'da sağanak yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 09:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor.

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Boğaz'da da sis görüldü.

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