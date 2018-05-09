İstanbul'da sağanak yağış

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Boğaz'da da sis görüldü.

