İstanbul'da sağanak yağış

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Boğaz'da da sis görüldü.
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