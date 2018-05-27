İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ 

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat SOLAK-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Yapılan son uyarıların ardından il genelinde sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.

Görüntü dökümü:

----------------

-Sağanak yağıştan görüntü

-yollardan görüntü

-yağmurda kalan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

