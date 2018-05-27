İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat SOLAK-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Yapılan son uyarıların ardından il genelinde sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor. Görüntü dökümü: ---------------- -Sağanak yağıştan görüntü -yollardan görüntü -yağmurda kalan vatandaşlar -Genel ve detaylar

