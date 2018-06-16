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İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 21:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde birçok bölgede sağanak yağış etksisini gösteriyor.

İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor

Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL genelinde birçok bölgede sağanak yağış etksisini gösteriyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından kent genelinde akşam saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Bazı Bazı vatandaşlar uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanırken trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyorİstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyorİstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyorİstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor

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