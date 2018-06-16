İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde birçok bölgede sağanak yağış etksisini gösteriyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından kent genelinde akşam saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Bazı Bazı vatandaşlar uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanırken trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yağmur görüntüsü

-Zor anlar yaşayan vatandaşlar

-Traifkten görüntü

