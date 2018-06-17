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İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor (2) (Aktüel)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA sağanak yağmur etkili oluyor.

Haber: Ersan SAN-Özgür EREN-Hakan KAYA-İstanbul,(DHA) İSTANBUL'DA sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Tarlabaşı Bulvarı ile Saraçhane'de yağmur nedeniyle rögarların geri tepmesi sonucu yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Görevliler tıkanan rögarları açmak için çalışıyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de sağnak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıda şöyle denilmişti: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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