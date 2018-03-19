HABER

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 01:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un bazı bölgelerinde sağanak yağmur etkili oluyor.

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'un bazı bölgelerinde sağanak yağmur etkili oluyor.
Gece yarısı etkili olan sağanak yağmura, İstanbullular, hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkili olmasıyla bazı vatandaşlar, Fatih Aksaray Meydanı ve Yenikapı Marmaray Durağı'nda bekleyerek korunmaya çalıştı. Bazılarının ise taşıdıkları şemsiye ile korundukları görüldü.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!
Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!
Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştüIrak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.