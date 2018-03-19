İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'un bazı bölgelerinde sağanak yağmur etkili oluyor.

Gece yarısı etkili olan sağanak yağmura, İstanbullular, hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkili olmasıyla bazı vatandaşlar, Fatih Aksaray Meydanı ve Yenikapı Marmaray Durağı'nda bekleyerek korunmaya çalıştı. Bazılarının ise taşıdıkları şemsiye ile korundukları görüldü.

(FOTOĞRAF)