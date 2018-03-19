İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak yağmur etkili oluyor.

Gece yarısı etkili olan sağanak yağmura, İstanbullular, hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkili olmasıyla bazı vatandaşlar, Fatih Aksaray Meydanı ve Yenikapı Marmaray Durağı'nda bekleyerek korunmaya çalıştı. Bazılarının ise taşıdıkları şemsiye ile korundukları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Yağmurdan görüntü

-Yenikapı Marmaray İstasyonu

-Aksaray meydanı

-Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar

-Genel ve detaylar