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İSTANBUL'DA SAHÇE İÇKİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir imalathaneye düzenlenen sahte içki operasyonunda bir ton alkol ile satışa hazır 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir imalathaneye düzenlenen sahte içki operasyonunda bir ton alkol ile satışa hazır 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Gaziosmanpaşa,Yıldıztabya Mahallesi Temaşa Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm kapsamına alınmış boş bir gecekonduya bugün operasyon düzenledi.

İmalathaneye çevrilen gecekonduda 1 ton alkol, 5 bin şişe satışa hazır sahte içki ile içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ekipler, imalathanede yakaladıkları 4'ü Suriyeli 5 kişiyi de gözaltına alarak emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Sahte içki yapılan odalar

-Bir adet içinde alkol bulunan tank

-Dolu şişeler

-Viski şişeleri

-Polislerin ele geçirilen malzemeleri incelemesi

-Boş su şişeleri

-Sahte içki imalatında kullanılan malzemeler

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Gecekondunun görüntüsü

-Genel ve detaylar

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