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İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:22 | Son Güncelleme

  * 761 şişe sahte içkinin yanı sıra çok miktarda içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

* 761 şişe sahte içkinin yanı sıra çok miktarda içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. 761 şişe sahte içkinin yanı sıra çok miktarda içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri önceden tespit ettiği şüphelilerin Esenyurt'ta olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Bir eve düzenlenen baskında 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 761 şişe sahte içki, 310 litre sıvı alkol, 4 bin adet boş içki şişesi, 2 bin içki şişesi kapağı, 1 adet kapak basma makinesi, 2 adet kapak ısıtma makinesi, 1 adet alkolmetre, 1 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile içki imalatında kullanılan hortum, huni kazan ve varil ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde değiştirilmiş gıda ve ilaç yapma" suçundan işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
-POLİS KAMERASI
-Polisin eve girmesi
-Gözaltına alınanlar
-Evde yapılan arama
-İçkilerden görüntü
-Düzenekten görüntü
-Detaylar

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