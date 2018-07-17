İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir imalathaneye düzenlenen sahte içki operasyonunda bir ton alkol ile satışa hazır 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Gaziosmanpaşa,Yıldıztabya Mahallesi Temaşa Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm kapsamına alınmış boş bir gecekonduya bugün operasyon düzenledi.
İmalathaneye çevrilen gecekonduda 1 ton alkol, 5 bin şişe satışa hazır sahte içki ile içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ekipler, imalathanede yakaladıkları 4'ü Suriyeli 5 kişiyi de gözaltına alarak emniyete götürdü.
Görüntü Dökümü
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-Sahte içki yapılan odalar
-Bir adet içinde alkol bulunan tank
-Dolu şişeler
-Viski şişeleri
-Polislerin ele geçirilen malzemeleri incelemesi
-Boş su şişeleri
-Sahte içki imalatında kullanılan malzemeler
-Gözaltına alınan şüpheliler
-Gecekondunun görüntüsü
-Genel ve detaylar
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