İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 202 kilogram sahte cinsel içerikli ilaç ham maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlere tabi tutulmadan internet üzerinden sahte ilaç satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında teknik ve fiziki çalışmalarını sürdüren ekipler, bir kişinin sahte cinsel içerikli ilaç ham maddesini hap yaparak piyasaya sürmeye çalıştığını belirledi.

Polis, Üsküdar'da bir eve düzenlediği operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste, yapılan aramada, 202 kilogram sahte cinsel içerikli ilaç ham maddesi, 159 bin 150 lira, 23 bin 690 ilaç kutusu, ilaç şişesi, kapağı, etiketi ve prospektüsü ile ilaç yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

