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İstanbul'da sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 09:38 | Son Güncelleme

Piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürme hazırlığında olduğu öğrenilen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından Bağcılar'da bir eve operasyon düzenlendi. Balkondan kaçmaya çalışan ve "Bitlisli" lakabıyla tanınan M.A. jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üzerinde sahte 20 liralık banknot bulundu.

Evde ve çevresinde arama yapan jandarma ekipleri, bir binanın çatısında şüpheli poşet buldu. Poşetin içinden 3 bin 533 adet sahte 20 liralık banknot çıktı.

Soruşturmayı genişleten jandarma, Bağcılar ve Fatih'te düzenlenen operasyonlarda, yüzde 10 komisyonla piyasaya sahte para sürdükleri öne sürülen N.U. ve K.K'yı yakaladı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, sahte 332 bin 610 lira, 2 bin 300 dolar ve bir miktar toz esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bağcılar Fatih operasyon sahte para şüpheli tutuklandı

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