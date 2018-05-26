HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul'da sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

Operasyonda 800 bin lira değerinde sahte döviz ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 800 bin lira değerinde sahte döviz ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurdun çeşitli bölgelerinde ele geçirilen sahte dövizlerin İstanbul üzerinden dağıtıldığını tespit ederek, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelinin kimliği tespit etti. Şüpheli H.T'nin sahte döviz yaparak, parayı döviz büroları ve esnaf üzerinden piyasaya sürdüğü belirlendi.

Şüphelinin sahte dövizi otomobiliyle dağıtmaya çıkacağını tespit eden ekipler, aracı takibe aldı.

Yol güvenliği alan jandarma aracı bir süre sonra durdurdu. Otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 800 bin lira değerinde sahte döviz ile çok sayıda çek bulundu.

Gözaltına alınan H.T jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
6 yılda iki gözünden 103 ameliyat oldu6 yılda iki gözünden 103 ameliyat oldu
Kırmızı çam balı, kaderlerini değiştirdiKırmızı çam balı, kaderlerini değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
il jandarma komutanlığı Jandarma operasyon sahte döviz

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu anket ortalığı karıştırdı

Bu anket ortalığı karıştırdı

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Hakkari'de kalekola roketatarla saldıran teröristler öldürüldü

Hakkari'de kalekola roketatarla saldıran teröristler öldürüldü

Bakırköy'de asansör kazası! Yaralılar var

Bakırköy'de asansör kazası! Yaralılar var

20 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

20 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.