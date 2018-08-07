HABER

İstanbul'da sahte pasaport operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlerin, sahte pasaportla yurt dışına çıkmasını sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler ile FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 2 Ağustos'ta Avcılar'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 ayrı suçtan aranan Erkan Ç'yi gözaltına aldı.

Aramalarda, sahte olduğu belirlenen yabancı ülkelere ait 10 pasaport, 254 nüfus cüzdanı, 360 sürücü belgesi, 8 diploma, 7 tapu senedi, 2 ikamet izini ve sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ettiği iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
LÖSEV, hasta babaları için kolları sıvadıLÖSEV, hasta babaları için kolları sıvadı
En hızlı çay içme yarışmasını Türkiye kazandıEn hızlı çay içme yarışmasını Türkiye kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar sahte pasaport Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Adalet Yürüyüşü yapılacak iddiası!

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Adalet Yürüyüşü yapılacak iddiası!

Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti! 4 otomobile çarptı, esnafı ezdi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti! 4 otomobile çarptı, esnafı ezdi

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Karaman'da dehşete düşüren olay! 'Hakkınızı helal edin' dedi, kendini aşağı attı

Karaman'da dehşete düşüren olay! 'Hakkınızı helal edin' dedi, kendini aşağı attı

Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay

Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.