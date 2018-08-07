İstanbul'da sahte pasaport operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler ile FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında 2 Ağustos'ta Avcılar'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 ayrı suçtan aranan Erkan Ç'yi gözaltına aldı.
Aramalarda, sahte olduğu belirlenen yabancı ülkelere ait 10 pasaport, 254 nüfus cüzdanı, 360 sürücü belgesi, 8 diploma, 7 tapu senedi, 2 ikamet izini ve sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ettiği iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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