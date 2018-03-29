İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da vefat eden bir kadın doktorun dairelerinin ve banka hesabındaki parasının sahte belge ile ele geçirilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralık 2015'te 88 yaşında hayatını kaybeden emekli doktor Hatice Güzin Göllü'nün banka hesabında bulunan 1 milyon 902 bin lira ile 80 bin doların çekilmesi ve Kadıköy'de üzerine tapulu 23 daire ile bir iş merkezinin yüzde 33'ünün farklı bir kişiye devredilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışmada, banka ve tapu müdürlüğünde işlem yapan kişinin, kendisini Göllü'nün evlatlığı olarak tanıttığı ve bu doğrultuda 1980 yılında hazırlanmış gibi görünen mahkeme ve nüfus belgeleri sunduğu belirlendi.

Göllü'nün 1974-1980 yılları arasında çalıştığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arşivinden çıkardıkları yazı ve imza örneklerini söz konusu belgelerle karşılaştıran polis ekipleri, yazı ve imzalar arasında farklılık olduğunu tespit etti.

Tespitin ardından düzenlenen operasyonda, kendisini Göllü'nün evlatlığı olarak gösteren Ahmet K. ile noter başkatibi Ayhan K, hukuk bürosu çalışanı Murat G. ve tercüme bürosu sahibi Tamer O. gözaltına alındı.

"Resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işlediği öne sürülen 4 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Şüphelilerin, değeri yaklaşık 25 milyon lira olan gayrimenkullerden elde edilen aylık 60 bin lira kira gelirini de uzun süre aldığı belirtildi.