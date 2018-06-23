İstanbul'da seçimde 38 bin 480 polis görevli olacak   

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, yarın kentte 38 bin 480 polisin görevli olacağını açıkladı.
39 ilçede 1670 okul ve 28 bin 357 sandıkta oy kullanılacağı belirtilen açıklamada il genelinde 38 bin 480 polis görevli olacağı kaydedildi.
Ayrıca 4 helikopter, 8 polis botu, 85 TOMA, 90 zırhlı araç, 137 gözaltı aracı ve 3 drone'un da kullanılacağı vurgulandı.
Son dakika! Kemal Batmaz'a ait bilgi ve belgeler ortaya çıktı
Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum