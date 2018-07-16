HABER

İSTANBUL'DA SELA OKUNDU(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 02:42 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anması kapsamında camilerden sela okundu.  Görüntü dökümü: -------------------- -Ataşehir Mimar Sinan Cami'nden görüntü -Taksim Meydanı'ndan görüntü -Sultanahmet Camii (DRONE) -Sultanahmet Camii aktüel görüntü -Vatandaşlarla röp -Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anması kapsamında camilerden sela okundu.

Görüntü dökümü:
--------------------
-Ataşehir Mimar Sinan Cami'nden görüntü
-Taksim Meydanı'ndan görüntü
-Sultanahmet Camii (DRONE)
-Sultanahmet Camii aktüel görüntü
-Vatandaşlarla röp
-Genel ve detaylar

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbetiTaksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbeti
15 Temmuz darbe girişimi Bodrum'da da anıldı15 Temmuz darbe girişimi Bodrum'da da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

90 bin camide aynı anda sela okundu

90 bin camide aynı anda sela okundu

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.