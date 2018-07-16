İSTANBUL'DA SELA OKUNDU(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)-2

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anması kapsamında camilerden sela okundu.
Görüntü dökümü:
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-Ataşehir Mimar Sinan Cami'nden görüntü
-Taksim Meydanı'ndan görüntü
-Sultanahmet Camii (DRONE)
-Sultanahmet Camii aktüel görüntü
-Vatandaşlarla röp
-Genel ve detaylar
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