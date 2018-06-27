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İstanbul'da şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 22:37 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksamalar meydana geldi

İSTANBUL (AA) - Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur ve dolu nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler oldu.

Uçaklar, 5 dakikalık süre için havalimanındaki pist başında beklerken, Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafiğinin kapanmadığı bildirildi.

Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu sırada tarifeli bir uçak pisti pas geçti.

Hava trafiği daha sonra normale döndü.

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Atatürk Havalimanı dolu gecikme sefer

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