İstanbul'da şiddetli yağış

İSTANBUL - (AA) - İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inmesi planlanan 4 uçak başka meydanlara yönlendirildi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle hava trafiği aksadı. Gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken dört uçak, Tekirdağ Çorlu ile Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.
Bazı uçaklar ise yağmur nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Yağışın azalmasının ardından seferler normale döndü.
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