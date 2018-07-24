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İstanbul'da şiddetli yağış başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 05:13 | Son Güncelleme

Kent genelinde başlayan sağanak ve özellikle Anadolu Yakası'nda zaman zaman görülen dolu, hayatı olumsuz etkiliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı.

Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkisini sürdürüyor. Ayrıca, kentin birçok yerinde şimşekler gözleniyor.

Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bırakıyor.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekliyor.

Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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istanbul sağanak şiddetli yağış yağmur

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