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İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:27 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de bir eve düzenlenen operasyonda 10 tabanca, 19 şarjör ile silah yapımında kullanılan torna makinesi ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir eve düzenlenen operasyonda 10 tabanca, 19 şarjör ile silah yapımında kullanılan torna makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri fiziki çalışmalar sonucunda Küçükçekmece'de bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 10 tabanca, 19 şarjör ile silah yapımında kullanılan torna makinesi ele geçirildi. Operasyonda, S.Ö gözaltına alındı.

Ele geçirilen torna makinesinde, kurusıkı tabancaların gerçeğe dönüştürüldüğü belirlendi.

Şüpheli S.Ö'nün emniyetteki ifadesinde, cezaevindeki oğlunun, tutuklanmadan önce tabancaları eve getirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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