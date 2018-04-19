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İstanbul'da silah operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 09:10 | Son Güncelleme

Eyüp'te kurdukları imalathanede kurusıkı tabancaları, namlularını değiştirmek suretiyle tabancaya dönüştürüp sattıkları iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kurusıkı tabancaları, namlularını değiştirmek suretiyle tabancaya dönüştürüp sattıkları iddiasıyla yakalanan 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, av malzemeleri satan mağazalardan temin ettikleri kurusıkı tabancaları, namlularını değiştirmek suretiyle tabancaya dönüştürdükleri öğrenilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin Eyüp'te bir imalathanesinin bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin imalathanede, bilgisayarlı torna tezgahlarını kullanarak kurusıkı tabancaları namlularını değiştirmek suretiyle tabancaya dönüştürdükleri belirlendi.

İmalathanede yapılan aramada, çok sayıda kurusıkı ve namlusu değiştirilmiş tabanca, yaklaşık 100 tabanca namlusu ve montaj aletleri ele geçirildi.

Tabancaların sahte faturalarla piyasaya sürülmesine yardımcı oldukları belirlenen 4 kişi daha gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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