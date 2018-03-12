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İstanbul'da silahı saldırı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda bir cenazede yaşanan silahlı saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nun Kasımpaşa semtinde yer alan Cami-i kebir Mahallesi'ndeki bir cenaze töreni esnasında yaşanan silahlı saldırıda, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olan iki grup, Bülent Demir Caddesi üzerinde bulunan Kasımpaşa Büyük Camisi’ndeki bir cenaze töreninde karşılaştı. Gruplar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gruplardan birinin diğerine silahlar ve sopalarla saldırması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin sırtına kurşun isabet ederken, diğer 2 kişiden biri karnından, diğeri de kasığından yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Aralarında bir kadının da bulunduğu saldırıyı gerçekleştiren gruptan 3 kişi olay yerinden kaçarken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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beyoğlu cenaze silahlı saldırı

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