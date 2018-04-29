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İstanbul'da silahlı saldırı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 00:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da silahlı saldırı: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mahmutbey Caddesi 10. Sokak'ta bir kahvehaneye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaçan saldırganların kahvehane sahibiyle aralarında husumet olduğu iddia edildi.

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