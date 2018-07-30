İstanbul'da silahlı ve bıçaklı kavga

İSTANBUL (AA) - Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Muratpaşa Sokağı'ndaki bir çorbacıda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, biri silahla olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, şüpheliler kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, kavgaya nihayet verdi.
Bu arada, kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, çevredeki çok sayıda vatandaş ve turistin olay yerinden panikle uzaklaştığı gözleniyor.
Öte yandan, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, sokaktaki bir iş yerinde bir pompalı tüfeğe el koyarken, olaya ilişkin 10 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
CHP'de kurultay için imza toplama süresi doldu! Gaye Usluer'den ilk açıklama
CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz
İngiliz bakandan Çin'de inanılmaz gaf! Kavgada söylenmez
Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu
İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi