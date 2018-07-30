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İstanbul'da silahlı ve bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

Fatih İlçesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Muratpaşa Sokağı'ndaki bir çorbacıda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, biri silahla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, şüpheliler kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, kavgaya nihayet verdi.

Bu arada, kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, çevredeki çok sayıda vatandaş ve turistin olay yerinden panikle uzaklaştığı gözleniyor.

Öte yandan, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, sokaktaki bir iş yerinde bir pompalı tüfeğe el koyarken, olaya ilişkin 10 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Fatih kavga yaralama

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