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İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 00:22 | Son Güncelleme

SAĞANAK ve dolu yağışı İstanbul'un bazı ilçelerini etkisi altına alırken, Taksim semalarında şimşekler geceyi aydınlattı.

İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-SAĞANAK ve dolu yağışı İstanbul'un bazı ilçelerini etkisi altına alırken, Taksim semalarında şimşekler geceyi aydınlattı.
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un özellikle Kuzey ilçelerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezine doğru bulutlar yoğunlaşırken, Taksim üzerinde şimşekler görüldü. Art arda çakan şimşekler meydan üzerinde ilginç görüntüler oluştururken, meydandakilerin ilgisini çekti. Yeni yapılan Taksim Camisi ve Taksim Cumhuriyet Anıtı üzerinde çakan şimşekler DHA kamerası tarafından kaydedildi. Taksim civarında yağış görülmedi.

(FOTOĞRAF)

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