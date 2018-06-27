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İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 22:27 | Son Güncelleme

Özgür EREN-Soner HASIRCIOĞLU-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL DHA Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu.

Özgür EREN-Soner HASIRCIOĞLU-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL DHA
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda dolu yağışı başladı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Gök gürültüsü ve şimşek
-Yağmur

-Dolu yağışı

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DÜZELTME - DÜZELTME - "Türkiye Lübnan'da Hicaz Demiryolundaki bir istasyonu restore edecek" başlıklı haberimizin 4, 5 ve 6'ncı paragraflarında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'un soyadı sehven "Yalçıntaş" olarak geçmiştir. Haberimizi düzelterek
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