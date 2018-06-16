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İstanbul'da şimşekli gece

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 03:09 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da gece saatlerinde şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu.

İstanbul'da şimşekli gece

Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da gece saatlerinde şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler hem korkuturken hem de etkileyici görüntüler oluşturdu. Yağan yağmur da vatandaşlara zor anlar yaşattı.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da şimşekli geceİstanbul'da şimşekli geceİstanbul'da şimşekli geceİstanbul'da şimşekli gece

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