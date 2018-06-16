İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLİ GECE 

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

İstanbul'da gece saatlerinde şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler hem korkuturken hem de etkileyici görüntüler oluşturdu. Yağan yağmur da vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Görüntü dökümü:

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-Şimşek görüntüsü

-Yağmur görüntüsü

-Genel ve detaylar

